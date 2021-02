La Croce Rossa di Asti lancia una raccolta fondi per acquistare un mezzo di trasporto disabili

La Croce Rossa di Asti ha avviato una raccolta fondi per l’acquisto di un mezzo trasporto disabili che sarà operativo per Asti Città.

La campagna è stata lanciata sul famoso sito GoFundMe ed è anche possibile effettuare una piccola donazione attraverso diversi metodi (bonifico/Satispay).

Qui di seguito la lettera che è stata pubblicata sul sito della raccolta fondi:

“In questo anno la Croce Rossa di Asti è stata al fianco della popolazione, migliaia sono stati i chilometri percorsi, i pasti distribuiti, i farmaci consegnati.

La pandemia ha spaventato tutti, anche noi Volontari… ma i principi che ci legano fortemente hanno vinto sulla paura ed hanno fatto si che ognuno di noi offrisse il proprio aiuto per la Comunità.

Con l’animo di essere gli uni per gli altri, la Croce Rossa di Asti con il “ILTEMPODELLAGENTILEZZA” si è dedicata alle fragilità umane maggiormente colpite da questa pandemia, rispondendo a chi ci ha chiesto aiuto, ascolto o cura.

Pensando a quali esigenze dovremmo ancora fronteggiare, e soprattutto a quanto potremmo fare per la nostra città, ora siamo noi ad avere un esigenza: quella di avere a disposizione un nuovo veicolo che ci permetta di trasportare le persone in sicurezza o per tutte le attività che ci verranno richieste.

In sicurezza, appunto, perché al termine degli innumerevoli servizi le operazioni di sanificazioni dei mezzi sono diventate una prassi necessaria per la tutela dei nostri trasportati e di noi Volontari.

Purtroppo, tutte queste sanificazioni, hanno danneggiato i nostri mezzi in maniera significativa e per questo oggi siamo noi a chiedere un contributo ad ognuno di Voi, piccolo o grande che sia, non importa quanto… ma se ognuno di Voi contribuisse con quanto possibile alla nostra “buona causa”, noi potremmo acquistare un nuovo veicolo per essere ancora di più al servizio di chi ci chiederà aiuto.

La raccolta fondi passa attraverso una donazione sulla piattaforma (link gf.me/u/zj2866), oppure su conto corrente bancario presso la Cassa di Risparmio di Asti – agenzia 13 – IBAN IT84B0608510322000000023680 o tramite il conto corrente postale 1017749654.

E’ possibile effettuare una donazione anche tramite Satispay al seguente link: https://tag.satispay.com/dk_QsTcDbWqnyvwAqkMvxYy

Grazie ed ancora grazie a chi accoglierà la nostra richiesta!!

Oggi è “ILTEMPODELLAGENTILEZZA” verso la Croce Rossa… e lo potete donare proprio Voi!”