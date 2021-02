Iscrizioni aperte al corso gratuito in falegnameria targato Arti e Mastri

A Montegrosso d’Asti, sotto la palestra delle scuole medie, c’è un laboratorio. In passato ospitava i corsi di formazione per adulti. Oggi, messo a disposizione dall’amministrazione comunale, è gestito dall’associazione di promozione sociale Arti e Mastri che ne ha fatto la propria sede operativa e soprattutto un laboratorio di falegnameria: dieci postazioni con il proprio bancone completo di ogni attrezzatura necessaria per lavorare il legno.

“La nostra associazione nasce 8 anni fa, con l’intento di diffondere sul territorio la cultura del restauro ligneo e della lavorazione del legno. Ci siamo accorti infatti che, malgrado il settore offrisse ancora delle opportunità professionali, sul territorio si stavano perdendo quelle conoscenze artigianali, legate ad antichi mestieri – racconta il presidente Fabrizio Bianelli – Quest’anno grazie al contributo di Fondazione Social abbiamo studiato un percorso di formazione rivolto specificatamente alle persone più fragili”.

Con il progetto “Lavoro in falegnameria” l’associazione offre un’opportunità per quei giovani, dai 16 anni in su, appartenenti alle categorie vulnerabili: giovani stranieri in possesso di una sufficiente conoscenza della lingua italiana, giovani con lieve disabilità ma anche giovani che sono rimasti senza lavoro a causa del perdurare della pandemia e vogliono trovare nuovi sbocchi occupazionali.

Il corso, che comincerà nel mese di aprile, prevede 250 ore teorico-pratiche, svolte in laboratorio, con esercitazioni di lavorazione manuale e con l’uso di macchine e 150 ore di stage in azienda del settore.

La parte in laboratorio verrà svolta a Montegrosso d’Asti in sessioni diurne di 4 ore per 3 giorni alla settimana, la parte in azienda verrà svolta con modalità da definirsi. La partecipazione, previa selezione, è gratuita, grazie al finanziamento della Fondazione SociAL. Il progetto è realizzato con la collaborazione del Comune di Montegrosso d’Asti.

Per ino e iscrizioni: 333 4097599- artiemastri@gma il.com – www.artiemastri.com