Iniziate le vaccinazioni per gli Over80, il cronoprogramma della settimana nei punti vaccinali dell’Asl di Asti

V-Day over80: avviata oggi, nell’Astigiano ed in tutto il Piemonte, quella parte di Campagna vaccinale che si rivolge alla popolazione anziana del territorio.

I vaccinati oggi sono stati 50 ad Asti (sede Asl AT di via Conte Verde) e 100 in ciascuna delle due Case della Salute di Canelli e San Damiano.

Di qui a domenica 28 febbraio, il programma per i soggetti ultraottantenni preventiva 1.630 vaccinazioni (comprese le odierne), iniziando con 8 delle 17 sedi vaccinali previste dall’Asl AT.

Per i soggetti maggiormente fragili e non trasportabili presso le sedi vaccinali, l’Asl sta lavorando per l’organizzazione dell’attività di vaccinazione a domicilio.

“Un lavoro di squadra – sottolinea il Direttore Generale Asl AT, Flavio Boraso – che vede coinvolti anche medici di famiglia ed associazioni, con l’obiettivo condiviso di vaccinare con efficienza e rapidità gli anziani del nostro territorio. Un encomio particolare credo vada speso per il personale Asl che, impegnato su più fronti, si trova in questi giorni a gestire le vaccinazioni (anche di Forze dell’Ordine e personale scolastico), la cura dei pazienti ricoverati, le urgenze ed il recupero delle prestazioni sospese a

causa dell’emergenza Covid”.

“Territori come quello Astigiano –evidenziano il Vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso e l’assessore Marco Gabusi, presente a Canelli – sono caratterizzati da una componente molto significativa di popolazione ultra80enne. Da una parte, dunque, un dato che ci permette di dire che qui si invecchia bene e con alte aspettative di vita, dall’altra la consapevolezza di dover difendere e prenderci cura dei nostri anziani con la massima attenzione.

Sono molto contento che le diverse fasi della Campagna vaccinale in Piemonte stiano proseguendo con il ritmo auspicato, per questo dobbiamo ringraziare tutti coloro che, nei diversi ruoli, stanno portando avanti questo grande lavoro”.

Di seguito il Calendario vaccinazioni per la popolazione over80 relativo al periodo 21/02 – 28/02 con sedi, orari e n° vaccini preventivato.

Ricordiamo che sul territorio della provincia di Asti c’è anche il punto vaccinale di Moncalvo che però rientra sotto l’ASL di Alessandria.