Iniziate anche a Moncalvo le vaccinazioni contro il Covid

Dopo aver richiesto ed ottenuto che anche la città di Moncalvo fosse dotata di un centro vaccinale, sono iniziate oggi le vaccinazioni anticovid anche nella cittadina aleramica. Un momento importante per l’Amministrazione moncalvese che può guardare avanti nella lotta contro il virus che ha cambiato le nostre vite.

La campagna prende il via con 40 vaccinazioni (con le dosi della Pfizer), nella giornata di oggi, lunedì 22 febbraio, esattamente un anno dopo l’inizio dell’incubo covid nella nostra provincia. All’avvio, presso il distretto dell’ASL di Alessandria di Via Goria, erano presenti il Sindaco Christian Orecchia, il vicesindaco Andrea Giroldo e Massimo Schiavonetti, coordinatore cittadino della locale Protezione Civile (i tre nella foto).

“Oggi é un giorno di svolta e di speranza per tutta la nazione. – commenta così Orecchia questo importante momento – Solo con una capillare vaccinazione riusciremo a uscire da questa situazione. Rivolgo un appello a chi ancora non l’avesse fatto, di prenotarsi al più presto. Solo insieme possiamo vincere la lotta contro questo nemico invisibile.”

“Con oggi compiamo un altro passo fondamentale verso la sicurezza dei cittadini rispetto al covid 19. – aggiunge il vicesindaco Giroldo, con un particolare grazie per chi ha accolto la richiesta di avere anche a Moncalvo un centro vaccinale – Ringrazio la Regione e l’ASL per avere accolto il nostro appello e aver disposto un punto vaccinale a Moncalvo. Le aziende farmaceutiche hanno una grossa responsabilità in questa fase della lotta alla pandemia e come istituzioni ci aspettiamo un cambio di marcia, certi ritardi non sono più tollerabili.”