Incisa Scapaccino comune wifi free: “Una buona copertura internet migliora la socialità e anche il turismo”

Il Comune di Incisa Scappacino nel 2019 ha vinto il bando UE wifi4eu con il supporto del provider InChiaro di Acqui Terme. Dopo aver assistito il Comune nella procedura di aggiudicazione del contributo, nei giorni scorsi InChiaro ha consegnato l’attivazione dei punti wifi pubblici.

“Abbiamo scelto di dotare due aree strategiche di questo servizio di comunicazione essenziale per la vita di chi abita Incisa e per tutti coloro che ci visitano per turismo. Grazie alle nostre molte attività ricettive, alla vicinanza ai siti Unesco, in occasione delle due fiere ( n.d.r. Fiera del Cardo Gobbo,della Barbera e della friciula a fine ottobre e Fiera del Bestiame il 16 agosto), Incisa è ben frequentato e ci auguriamo lo sia sempre di più in futuro. Piazza Ferraro su cui si affacciano il municipio, le scuole, la palestra e l’ex foro Boario, come Borgo Villa sono punti nodali” dichiara il sindaco Matteo Massimelli. “Se la prima è il luogo di maggior ritrovo per i nostri 2.200 abitanti e per tutti coloro che arrivano in paese, Borgo Villa è il punto di richiamo per la presenza del Santuario della Virgo Fidelis, un’attrazione unica in Italia per l’importanza che ha nella storia dell’Arma dei Carabinieri”.

Gli Access-point realizzati da InChiaro affinché cittadini e turisti possano liberamente e gratuitamente connettersi alla rete WiFi, sono collocati in parte all’aperto e parte all’interno di edifici comunali, a partire dalla Sala del Consiglio Comunale. Su piazza Ferraro potranno godere della copertura sia l’Ala (così ci si riferisce all’ex foro Boario), sia la palestra e il bar adiacente. Le scuole già beneficiano dal 2015 di una connessione gratuita offerta da InChiaro: “ L’attenzione verso il mondo della scuola è un aspetto etico che apprezziamo in modo particolare come Amministrazione, insieme all’affidabilità e alla competenza dimostrata nel tempo dall’azienda di Francesco Ivaldi che per il nostro paese ha sempre avuto un occhio di riguardo” evidenzia il sindaco riferendosi anche al servizio di videosorveglianza realizzato ed offerto nel 2016 da InChiaro e che consente alle forze dell’ordine locali di “proteggere” la Virgo Fidelis, oggetto di visita costante da parte dei Carabinieri di ogni parte d’Italia. Il nuovo servizio di connessione wifi copre ora la piazza Garibaldi su cui si affaccia il santuario.

Il wifi pubblico arriva al momento giusto perché il Comune sta per avviare altri progetti, come anticipa il sindaco: “L’intervento, realizzato nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Comunità Europea, denominata “WiFi4EU”, eroga contributi del valore di 15 mila euro a fondo perduto per la realizzazione di infrastrutture WiFi che consentano a tutti i cittadini di navigare gratuitamente in rete. Questa iniziativa è fondamentale per una comunità moderna, aperta al turismo e ad ogni iniziativa che migliori la vivibilità del luogo. Presto partiranno i lavori di riqualificazione del foro boario, una ristrutturazione che permetterà di dotarsi di un nuovo palco necessario alle iniziative che vi si svolgono. Questo è un paese vivace, grazie alla presenza di tante associazioni che arricchiscono la nostra vita sociale. Ma procederemo anche con la realizzazione della nuova illuminazione pubblica, opere finanziate con un contributo di 100 mila euro del MISE. Su Piazza Ferraro avremo un altro intervento importante per tutti: che si abbia 3 o 99 anni, le nuove attrezzature per fare ginnastica all’aperto rappresentano un passo in avanti per il benessere della popolazione. Questo adeguamento insieme al rifacimento dell’ingresso fanno parte del 2° lotto di lavori riguardanti la palestra”. Un luogo che doverosamente doveva essere provvisto di wifi.