Incidente sull’autostrada A21 tra Asti Est e Felizzano

Disagi per la viabilità oggi pomeriggio nel tratto astigiano dell’Autostrada A21 Torino Piacenza.

Un’autovettura Tesla, per cause non note, si è scontrata contro un autoarticolato nei pressi dell’area di servizio Crocetta. I vigili del fuoco di Asti intervenuti con Aps, Polisocccorso e autogru hanno estratto i due occupanti rimasti incastrati con l’utilizzo di pinze idrauliche per tagliare le lamiere dell’automobile. Codice giallo per le due persone ferite assiste anche dall’equipe sanitaria giunta con l’elisoccorso e con un’ambulanza

Sul posto anche la polizia stradale che ha effettuato i rilievi.