Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa in Via Maggiora ad Asti.

All’altezza dell’incrocio con Via Parri, sono rimaste coinvolte nel sinistro una moto e un’auto; non si conosce ancora la dinamica dell’incidente. Sul posto è intervenuta l’ambulanza per prestare soccorso al motociclista.

L’incidente ha causato disagi per il traffico con code e rallentamenti.