Incidente stradale a Dusino San Michele

I vigili del fuoco di Asti sono intervenuti per un incidente stradale che è accaduto oggi pomeriggio, martedì 9 febbraio, a Dusino San Michele sulla strada statale per Asti.

Gli uomini del comando di Asti hanno messo in sicurezza il palo dell’illuminazione pubblica abbattuto da un’auto. Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente, si non sono riscontrati feriti incidente

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco intervenuti con aps e pickup, la polizia locale e il sindaco del paese astigiano.