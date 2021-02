Incidente mortale a Bistagno: perde la vita 40enne astigiano

Tragico incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 19 febbraio, a Bistagno, in provincia di Alessandria, al confine con la provincia di Asti in Valle Bormida.

La vittima è Maurizio Bogliolo, classe 1980, di Monastero Bormida, conosciuto per il suo ruolo attivo nel Consorzio per la Tutela del Formaggio Robiola di Roccaverano, sotto shock per l’improvvisa e prematura scomparsa. Così il consorzio, ricorda Maurizio, “amico e collaboratore”.

“Siamo scioccati e distrutti.

Ci stringiamo alla sua famiglia e a tutti quelli che gli volevano bene.

Maurizio amava questa terra e questo formaggio e noi gli volevamo bene e lo stimavano.

Grazie per quello che hai fatto per noi Mauri.

Non doveva andare cosi.”

Lo schianto è avvenuto sulla strada provinciale 30, nella periferia del paese ed ha visto coinvolti due mezzi, l’auto di Bogliolo e un furgone. Sulla dinamica indaga la Polstrada.

Dalla redazione di ATnews, che aveva avuto modo di collaborare con Maurizio Bogliolo, vanno sentite condoglianze alla famiglia.