Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 5 febbraio a Serravalle d’Asti.

Una squadra del comando di Asti è intervenuta, con automezzi aps e autobotte, per un incendio sviluppatosi in una tenda abitativa (un tendone circolare in una zona boschiva) con delle bombole del gas all’interno, verso Bricco Tampone.

Sul posto anche i carabinieri di Asti..