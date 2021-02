Un incendio di un furgone nel concentrico di Grana ha visto coinvolte 3 squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Asti che sono intervenuti con un Aps, pickup e autobotte.

Il rogo, sviluppatosi intorno alle 21, non ha coinvolto altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Moncalvo che ora dovranno accertare le cause.

Non si registrano feriti.