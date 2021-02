Inaugurata alla Casa di Riposo Città di Asti la Stanza degli Abbracci

Alla Casa di Riposo Città di Asti è stata inaugurata questa mattina la Stanza degli Abbracci.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’Ente e l’Associazione Con Te OdV, il Lions Club Alfieri di Asti e generosi privati cittadini, intende dare conforto agli anziani ospiti che da mesi, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID -19 per tutelare il più possibile la loro salute, non possono incontrare i propri cari.

Considerato però l’importanza dei legami affettivi tra gli ospiti e le loro famiglie, sempre comunque in ottemperanza a quanto disposto nei vari DPCM e nelle Linee Guida di indirizzo, si è ritenuto necessario, grazie alla donazione dell’Associazione Con Te, alla collaborazione del Lions Club Alfieri di Asti e al contributo di privati cittadini, allestire una “Stanza degli Abbracci”, luogo in cui l’ospite può accogliere la visita del propri cari, senza rischio di contagio e in totale sicurezza.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, il presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco, il commissario della Casa di Riposo, Carlo Camisola, la consigliera comunale e socia Lions Elisabetta Lombardi e un bel gruppo di volontari dell’associazione Con.Te guidata dal presidente Fares Cerrina.

Il servizio di accoglienza dei famigliari che andranno a far visita ai loro cari prenderà il via il 1° marzo, si svolgerà negli orari 9,30-11,30 e 15,30-17,30 e sarà gestito dai volontari della Con Te, debitamente formati, in collaborazione con il personale della Casa di Riposo. L’incontro durerà 15 minuti e si potrà prenotare telefonicamente al servizio prenotazioni come già avveniva la scorsa estate per fissare le visite in cortile. I familiari in visita si sottoporranno al triage per poter accedere con la misurazione febbre.