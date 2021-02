In quarantena perchè positivo al Covid19, va a fare colazione al bar: denunciato dai Carabinieri a Castagnole delle Lanze

I Carabinieri della Stazione di Castagnole delle Lanze, nell’ambito dei mirati servizi volti a verificare il rispetto dei DPCM e delle ordinanze comunali per il contenimento del contagio da Covid-19, hanno identificato presso un bar del centro un 63enne castagnolese, nella mattinata di ieri.

Gli approfondimenti svolti nell’immediatezza dai carabinieri consentivano di appurare che l’interessato si trovava sottoposto alla misura preventiva sanitaria della quarantena da parte della ASL di Asti in quanto diagnosticato con sintomatologia positiva al COVID 19.

Alla richiesta dei militari il trasgressore si limitava ad ammettere di essersi recato al bar per fare colazione.

Per tali ragioni il castagnolese, in passato già condannato con pena patteggiata per inosservanza di provvedimenti emessi dall’Autorità, veniva deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti per violazione dell’art. 2 del d.l. 33/2020 (violazione della quarantena), e sanzionato con la multa di 400 euro.

“Tutto ciò è stato possibile – sottolineano i carabinieri – anche grazie alla sinergica collaborazione con il Primo cittadino castagnolese, Carlo Mancuso, che quotidianamente segnala alla locale Stazione Carabinieri le persone sottoposte ad isolamento per positività a Covid 19.”