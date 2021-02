In crescita i servizi svolti dalla Croce Verde di Asti

Nell’anno dei festeggiamenti per i 111 anni dalla fondazione l’associazione ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia dei 14500 servizi in favore della popolazione.

Più precisamente 14547 contro i 13653 del 2019, percorrendo un totale di 301488 km contro i 324644 del 2019. Con un incremento pari al 7% rispetto all’anno precedente il sodalizio è sempre più vicino alla popolazione astigiana.

I servizi svolti dall’associazione variano tra emergenza sanitaria (in convenzione con il 118/112), trasporto infermi per terapie, esami, visite e altre tipologie di trasporto. L’associazione lavora instancabilmente per i cittadini quotidianamente di giorno e di notte, nei giorni feriali e festivi.

Nell’ultimo anno hanno contribuito all’incremento dei servizi svolti i nuovi volontari che hanno scelto di sposare la comune causa mettendosi a disposizione per le varie attività svolte di notte e di giorno ed i dipendenti che durante la settimana svolgono servizio di emergenza sanitaria.

Andamento mensile dei servizi svolti nel 2020.