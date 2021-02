Il vice sindaco di Serralunga di Crea investito sul lavoro ad un automobilista ubriaco

“E’ stato un miracolo”. In queste poche parole Giuseppe Trovato, vice sindaco di Serralunga di Crea condensa quando gli è accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì, un miracolo.

Trovato, gestore del distributore carburanti di strada Valenza, è stato travolto da una Fiat 500X di un agente di commercio di Rozzano che, entrato nell’area di servizio l’ha percorsa a tutta velocità ‘imbarcando’ Trovato sul cofano. Immediatamente soccorso è apparso in un primo tempo versare in condizioni preoccupanti ma, fortunatamente, la situazione era decisamente meno grave di quanto apparso in un primo tempo, così è stato prima trattenuto per controlli e poi dimesso.

Giuseppe Trovato, per tutti Beppe, oltre all’impegno nell’amministrazione di Serralunga di Crea, è anche una delle colonne portanti del Gruppo Alpini. E proprio la scorsa estate, con altri volontari, aveva provveduto ad imbiancare la Galleria degli ex voto a Crea.

La polizia locale di Casale Monferrato ha provveduto a denunciare a piede libero per guida in stato di ebbrezza il conducente e ritirargli la patente di guida per la revoca. L’agente di commercio era al volante con una dose di alcool superiore di quattro volte a quella consentita.