Il supermercato MD di Villanova d'Asti riapre con una nuova veste.

L’MD di Villanova d’Asti riapre con una nuova veste. Grande prova manageriale per Fiorella Adinolfi, suo marito Gianni Spadavecchia ed i loro figli Stefano e Riccardo.

Il supermercato di strada Zabert si rinnova ed inserisce un banco di gastronomia e carni molto fornito ed improntato alla sostenibilità del territorio.

“È un’idea maturata da tanto”, racconta Fiorella, “Quest’anno in cui tutto il mondo è cambiato, abbiamo voluto restituire alla gente parte di ciò che in questi quattordici anni ci ha dato”.

Lunghi anni fatti di sacrificio e privazioni ma anche di soddisfazioni. Partiti con una squadra di tre dipendenti, oggi ne contano ben quattordici e l’azienda è in piena crescita. Nuove assunzioni per tanti giovani che hanno bisogno di lavoro in un momento sempre più preoccupante. Un restyling totale con l’impronta e la qualità di sempre.

“Abbiamo voluto inserire molti prodotti locali per incentivare le piccole aziende e spronare i clienti a preferire le produzioni tipiche”, spiega la proprietaria.

Il nuovo locale è stato benedetto da don Luigino Trinchero prima dell’apertura e da don Carlo Rampone, parroco di Villanova. All’ingresso dell’esercizio un’immagine cara a tutti i Villanovesi, il Santuario della “Madonnina”, ancora una volta a testimonianza dell’affetto che questa famiglia ha per questo territorio.

Nella foto: don Carlo Rampone con la famiglia Spadavecchia

Il taglio del nastro all’inaugurazione del punto vendita MD a Villanova d’Asti