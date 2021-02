Il Rotary Club Asti consegna la prima tranches dei fondi destinati al progetto “Protezione Famiglie Fragili”

La prima tranches dei fondi destinati al progetto “Protezione Famiglie Fragili” è stata consegnata dal Presidente del Rotary Club Asti Marco Stobbione all’Associazione ASTRO.

Il progetto ha come scopo il miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie fragili con problematiche oncologiche. I destinatari di tale iniziativa sono appunto le famiglie in cui un membro essenziale per il sostentamento è colpito da una malattia oncologica, con particolare riguardo alla tutela dei minori e/o portatori di handicap.

Il progetto è portato avanti dall’Associazione ASTRO, che da anni sostiene e assiste le famiglie nelle problematiche di ogni giorno per cercare di superare le disuguaglianze di genere. L’Associazione, in particolare, si occupa di aiutare i ragazzi in età scolare a completare il percorso di studi, di dare assistenza domiciliare a minori disabili e di mettere a disposizione alcuni professionisti al servizio delle famiglie per questioni legali, successorie o di contabilità.

Al service aderiscono, oltre al Rotary Club Asti anche i Rotary di Alessandria, Canelli – Nizza, Casale Monferrato e Valenza, nonché il Rotaract Club Asti.

Nelle prossime settimane verrà consegnato anche il contributo del Distretto Rotary 2032, che si andrà a sommare a quanto già versato a favore dell’Associazione ASTRO.

Infine, quando la pandemia in atto e le normative lo permetteranno, verrà organizzata una serata di raccolta fondi “canzoni che cambiano la vita e qualche volta … la salvano…” grazie all’aiuto del Dott. Franco Testore che metterà a disposizione la sua nota passione per la musica e intratterrà il pubblico con parole e musica.