Il presidente Cirio: “Piemonte è da zona gialla, ma la decisione finale spetta a CTS e ministero della salute”

“Sono da zona gialla i numeri del pre-report sul Piemonte”. E’ quanto ha dichiarato poco fa, ripreso dall’agenzia Ansa, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, oggi in provincia di Cuneo dove farà tappa all’abbazia di Staffarda e a Paesana.

“La situazione non è peggiorata, è stabile – ha aggiunto Cirio – L’Rt, seppur in lieve crescita, rimane comunque sotto l’1, quindi i numeri sono da Piemonte in zona gialla. Il verdetto spetta al Cts, spetta a Roma. Siamo convinti che con questi numeri il posizionamento della Regione sia questo, ma dovrà deciderlo domani il Cts e, in seguito, il ministero della Salute”.

