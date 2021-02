Il presidente Alberto Cirio conferma: “Il Piemonte resta in zona gialla”

Il Piemonte resta in zona gialla anche la prossima settimana, a confermarlo è stato questa sera il presidente della Regione, Alberto Cirio.

“Il Report settimanale del Ministero della Salute conferma il Piemonte in zona gialla. L’Rt medio è sceso da 0.89 a 0.82 e resta sotto la soglia di allerta anche la pressione ospedaliera (l’occupazione delle terapie intensive è passata dal 26% al 24% e quella dei posti ordinari dal 40% al 37%)” ha scritto sulla propria pagina facebook il governatore piemonte.

“Ne siamo felici, ma proprio per questo è importante continuare ad essere attenti. Il numero dei contagi è cresciuto leggermente rispetto alla settimana precedente, per cui dobbiamo essere prudenti e non vanificare tutti gli sforzi fatti finora” l’invito di Alberto Cirio ai piemontesi.

Le regole della zona gialla

Per ogni chiarimento sulle disposizioni in vigore consultare http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone