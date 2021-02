Il Liceo Artistico di Asti apre la sua galleria d’arte su Instagram

La scuola è sempre stato lo spazio nel quale si realizzano esperienze che riempiono completamente le giornate, attività e progetti che occupano non soltanto le sei ore della mattina, ma che si protraggono a volte per giorni, a volte per settimane o mesi. Realizzare un progetto, mettendoci anima e corpo, significa infatti dedicare tempo, pazienza, costanza per cercare di migliorare.

In una scuola come il Liceo Artistico Benedetto Alfieri di Asti questa verità è ancora più evidente. Ogni anno le grandi cassettiere, gli armadi, le pareti stesse – e anche, perché no, gli hard disk dei PC – si riempiono dei prodotti delle attività maturate nel corso dei mesi invernali.

Ogni primavera i ragazzi, severi ed autocritici verso se stessi più di quanto a volte vorremmo, si misurano con il percorso svolto durante l’anno e con le loro abilità sempre più perfezionate. Attraverso un gusto artistico che è più sicuro e definito osservano progressi e battute d’arresto, difficoltà e successi. L’arte è così: alti e bassi, conquiste e dure fatiche, dedizione e slancio si avvicendano restituendo un’esperienza ricca e totalizzante.

Alla base dell’idea di creare un nuovo profilo social per il Liceo Artistico di Asti c’è proprio l’esigenza di condividere questo percorso pieno di vita e di passione, di renderlo pubblico perché possa essere apprezzato e conosciuto.

Sull’account instagram @_liceo_artistico_asti si potrà trovare una galleria d’arte sempre in continua evoluzione, assistere alla nascita di prodotti grafici e di elaborati multimediali, sarà possibile osservare da vicino progetti architettonici, sculture, perdersi nelle incisioni e negli acquerelli, non mancheranno cortometraggi e nemmeno dipinti ad olio.

Le opere in mostra sono testimonianza delle diverse linee progettuali sviluppate dai docenti delle materie di indirizzo in sinergia con gli altri colleghi, enti esterni, associazioni e istituzioni del territorio e dimostrano gli ottimi risultati raggiunti dagli studenti. Capiterà di incontrare, tra le sale espositive, anche opere di ex-allievi, giovani artisti che mantengono un forte legame con la loro scuola. E questo dimostra la forza e la pregnanza dei legami che si creano nelle aule.

“Abbiamo ritenuto fondamentale rendere visibile il percorso degli studenti e dimostrare che, nonostante le ultime grandi difficoltà che stiamo affrontando a livello globale, la scuola prosegue e cresce insieme ai suoi ragazzi. Desideriamo dimostrare che la scuola può essere vicina ai ragazzi anche adesso, in tempi di didattica a distanza, nonostante il tempo trascorso nelle aule sia dimezzato, nonostante l’impossibilità per i docenti di guidare, per mano, gli studenti. Siamo convinti che la scuola sia sufficientemente matura, saggia e salda nei suoi principi da poter utilizzare la tecnologia e il mondo social a vantaggio della crescita degli studenti. Speriamo che i colori, le linee, i suoni, le sfumature, la precisione, l’intensità, la fantasia vi trasmettano il senso di un percorso che porta i nostri ragazzi ad avvicinarsi all’Arte” affermano i docenti del Liceo Artistico.