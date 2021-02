Il Comune di Villafranca cerca quattro candidati per rinnovare il Cda della Casa di riposo “Santanera”

Si rinnova il Consiglio di amministrazione della Fondazione – Casa di riposo “Dr. Venanzio Santanera”: il Comune provvederà prossimamente a nominare quattro dei suoi cinque componenti. L’avviso per la selezione delle candidature è pubblicato da inizio mese all’Albo pretorio, sotto i portici del Municipio, e sul sito web del Comune.

“Per presentare le domande – ricorda il sindaco Anna Macchia – ci sarà tempo fino al 27 febbraio. Abbiamo previsto un mese di pubblicazione dell’atto amministrativo per favorire al massimo la partecipazione e poter scegliere i profili più qualificati: chi andrà a svolgere il mandato lo farà come volontario, ma in un ambito delicato come quello della cura e assistenza agli anziani: saranno indispensabili forte motivazione personale, senso di responsabilità e disponibilità di tempo”.

Tra i quattro designati, il Consiglio Comunale nominerà il presidente. Il parente più prossimo al fondatore Venanzio Santanera sarà consigliere di diritto. Gli incarichi nel Cda, che resterà in carica per cinque anni, verranno svolti senza compenso.

“La casa di riposo di Villafranca – sottolinea Anna Macchia – offre un servizio essenziale non solo a favore del nostro paese, ma di tutto il territorio circostante: è un bene prezioso che va salvaguardato anche partendo dalle competenze e dall’impegno di chi lo amministrerà”.

I candidati dovranno possedere i requisiti necessari per l’elezione a consigliere comunale, indicare le specifiche competenze e quali esperienze di impegno civile e sociale, volontariato nell’ambito educativo, socio-culturale e assistenziale, gestione di attività e di strutture socio-assistenziali hanno già svolto.

Sul sito web www.villafrancadasti.at.it, oltre a scaricare il modulo per la candidatura, è possibile leggere lo statuto della “Santanera”.

Nella foto: la casa di riposo all’ingresso di Villafranca.