Il 21 marzo (covid permettendo) aprirà l’Info Point a Ponzano Monferrato

Il 21 marzo prossimo, primo giorno di Primavera, sarà anche il giorno della partenza dell’Info Point di Ponzano Monferrato, ricavato nella piazza sottostante in Comune, in uno spazio adiacente al peso pubblico.

Naturalmente si partirà con questa interessante iniziativa finalizzata a promuovere le bellezze del comune monferrino compatibilmente con la situazione epidemiologica derivante dall’emergenza sanitaria. La decisione è stata presa la scorsa settimana in un incontro tra la Pro loco Ponzano e l’amministrazione comunale guidata da Paolo Lavagno.

Nella giornata di apertura dell’info point, inoltre verrà promossa una vendita di fiori on line, in collaborazione con Asproflor, che oltre al prezzo del fiore prevede anche un’offerta per la ricerca, come spiega Armandina Gruppo di Pro loco e saranno presentati i nuovi ed efficaci, depliant che contengono l’offerta turistica del comune: ‘Ponzano con gusto’, sui piatti tipici, ‘Ponzano Monferrato, Paese del giardino diffuso (e a questo proposito è da ricordare che il 1 e 2 maggio prossimi è prevista ‘Giardini Aperti’ ovvero l’apertura al pubblico degli stupendi giardini sul territorio comunale di Ponzano Monferrati) e, infine, la cartina e la guida di Ponzano Monferrato.