I Vigili del Fuoco di Asti piangono lo storico capo reparto Giuseppe Bonello

Domani mattina, martedì 23 febbraio, i Vigili del Fuoco di Asti saluteranno per l’ultima volta Giuseppe Bonello, per tanti anni in servizio presso la caserma astigiana prima di andare in pensione.

Giuseppe Bonello, mancato nel fine settimana, è stato un capo reparto molto apprezzato, un punto di riferimento per i colleghi che hanno lavorato con lui.

Prima della celebrazione delle esequie, il feretro passerà davanti alla caserma di Via Marello dove ad attenderlo per l’ultimo saluto ci sarà il picchetto schierato.