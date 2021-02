I sindaci di Moncalvo e Trino scrivono a Cirio per chiedere i punti vaccinali

Due antiche capitali della Marca aleramica del Monferrato, Moncalvo e Trino, si sono unite per chiedere alla Regione un punto per i vaccini anti Covid-19.

Christian Orecchia, sindaco di Moncalvo ha scritto una lettera al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, all’assessore alla sanità Luigi Icardi e al commissario dell’Asl Alessandria, Walter Galante. La missiva che il sindaco di Moncalvo ha inviato, unitamente al primo cittadino di Trino, Daniele Pane, è finalizzata ad ottenere in entrambi i centri un punto vaccinale.

Orecchia e Pane ricordano l’impegno delle sue amministrazioni che, nonostante le due città di trovino, rispettivamente, in Provincia di Asti e di Vercelli, appartengono all’Asl di Alessandria (e nello specifico al Distretto di Casale Monferrato), avuto nella prima fase dell’emergenza sanitaria. Orecchia, in particolare, ricorda che ‘Moncalvo è uno dei maggiori comuni per dimensione all’interno del Distretto di Casale Monferrato per dimensione dell’area con una Casa della Salute, nuova e ben attrezzata‘. Orecchia evidenzia che tutti gli over 80 hanno necessità di essere accompagnati fuori dal Comune per affrontare la vaccinazione e questo costituirebbe certamente un problema. Di qui, insieme a Trino, la richiesta che venga attivato un punto vaccinale.