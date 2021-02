I file Mbox e il miglior client di posta elettronica

Forse ti è capitato di avere a che fare con dei file in formato .mbox, e di non avere idea di cosa fare per riuscire ad aprirli. Cosa sono però i file .mbox? In poche parole, sono un formato mailbox ovvero della posta elettronica, ed utilizzati come archiviazione di informazioni riguardanti le email e il modo in cui devono essere impostate una volta aperte. Questi file possono essere aperti grazie ai client di posta elettronica, anche se variano molto fra di loro. Andremo infatti a vedere una classifica dei migliori client, uno per uno e con le loro caratteristiche principali, in modo che sia possibile scegliere tenendo conto proprio delle loro particolarità. Infatti, come vedremo, alcuni client sono i migliori per la compatibilità, per la velocità, o anche per i loro widget come calendari e liste di invio per newsletter e similari.

I migliori client di posta elettronica, la classifica

Andremo dunque adesso a vedere i migliori client di posta elettronica, facendo attenzione che aprono i file di tipo .mbox che abbiamo citato in apertura. Si tratta di client più o meno gratuiti ma tutti facilmente trovabili e scaricabili dai nostri browser su qualunque dispositivo.

– Windows Mail: ovvero il programma installato di default sui nostri computer a partire dalla versione Vista di Windows. E’ molto leggero ma personalizzabile in ogni suo aspetto, con una grafica intuitiva e di facile utilizzo. Per contro, il sistema di ricerca dei messaggi non è altrettanto aggiornato e di facile utilizzo.

– Outlook: è un software che si trova nella suite di Microsoft Office, l’ideale per gestire rubriche e eventuali calendari. Dato che richiede che il client di posta elettronica sia compatibile con il protocollo Exchange non è consigliato per tutti quelli che usano la posta con IMAP o per uso esclusivamente domestico. Senza questo piccolo difetto, si prospetta come il miglior software sul mercato.

– Mozilla Thunderbird: il client sicuramente più compatibile e anche questo fra i migliori sul mercato, offre la gestione della posta tramite IMAP e POP3, perdendo però di personalizzazione disponibile. Gli account possono essere gestiti tramite una piccola Rubrica, aggiornata ogni volta che viene compilata una mail. Molto intuitivo, ma ha per contro la scarsa personalizzazione e la lentezza se messo di fronte a caselle di posta elettronica più grandi.

– Mail: piccola menzione di riserva anche per il software nativo di Mac, molto veloce e personalizzabile dato che è completamente integrato con il sistema, ottimo anche con cartelle di grandi dimensioni.

Conclusioni

Dunque in questo articolo abbiamo potuto vedere quali sono i migliori client di posta elettronica adatti proprio a tutte le esigenze, che sia per la posta oppure per la gestione e la creazione di liste di invio, ottime per le campagne di email marketing per mandare newsletter ma anche lead ai clienti. Ricordiamo che con tutti i programmi in classifica è possibile aprire anche i file .mbox di cui abbiamo parlato all’inizio, essendo tutti client che supportano tale formato.

Image by Gerd Altmann from Pixabay