Guida alle mappe stellare, idee regalo più ambite

È una delle idee regalo più in voga in quanto rappresenta un oggetto unico, in grado di dare valore ed originalità. Di base quando si parla di mappe stellare il riferimento è ad una rappresentazione del cielo che mostra varie costellazioni e pianeti: per queste sue caratteristiche lo strumento è estremamente apprezzato soprattutto da una nicchia di appassionati di astronomia o da coloro che abbiano voglia di scoprire il cielo.

Ed allora perché le mappe stellari sono diventate così popolari anche tra chi non ha una conoscenza scientifica? Perché sono un buon surrogato per tutti coloro i quali provano ancora sentimenti forti quando alzano lo sguardo per ammirare un cielo stellato.

Una mappa stellare è una rappresentazione delle stelle e dei pianeti in un preciso momento storico, che può essere anche riferito al passato; visto che stelle e costellazioni (raggruppamenti di stelle) si muovono, non sono statici, ma sono soggetti a moto, le mappe stellari vanno a scattare un’istantanea esatta di un momento storico con riferimento a giorno, mese e anno.

Le mappe stellari personalizzate

Ecco perché le mappe stellari personalizzate sono molto ricercate: perché vanno a scattare una fotografia del cielo in un determinato momento storico, rendendolo quindi eterno e mettendolo su ‘carta’. È possibile personalizzare con qualsiasi giorno, luogo e data una mappa stellare per essere certi di creare un qualcosa di assolutamente unico ed originale.

Le declinazioni più ricercate di mappe stellari sono quelle che rappresentano, ad esempio, lo stato del cielo ad una determinata data del passato, magari riferita al giorno di un compleanno, di un matrimonio o di qualsiasi altro evento importante. Ecco perché regalare una mappa stellare personalizzata è un’idea che sta prendendo sempre più piede.

Idee regalo sempre più diffuse

Una mappa stellare personalizzata può essere generata e poi condivisa, stampandola su un qualche supporto (un manifesto ad esempio, magari inserito in una cornice) per andare poi a conservarla in prima persona o a regalarla.

Creare un evento stellare e renderlo immortale andando ad incastonarlo per sempre in un qualcosa di concreto e, di conseguenza, nella memoria: ecco l’importanza che è alla base di questa azione. Forse un qualcosa di più adatto per tutte quelle persone sognatrici, romantiche, che amano le stelle e che avvertono ancora il grande fascino di fermarsi di notte, naso verso il cielo, ad ammirare le costellazioni. Della serie, per molti ma non per tutti.