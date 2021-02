Incidente stradale mortale a Sessant, auto contro moto

Un tragico incidente stradale è accaduto oggi pomeriggio ad Asti.

In frazione Sessant si è verificato uno scontro frontale tra un’auto e una moto con il motociclista che è stato sbalzato dalla mezzo ed è finito in un rigagnolo di fianco alla strada. Recuperato dai Vigili del Fuoco è stato trasportato dall’ambulanza del 118 in codice rosso al pronto soccorso di Asti, dove però è deceduto. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale.