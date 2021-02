Gli studenti del Liceo Vecelli di Asti hanno preso parte ad una sessione online del Parlamento Europeo

Giovedì scorso, la III A del Liceo Vercelli è stata invitata a prendere parte a una sessione speciale dell’European Youth Seminar, le iniziative online e digitali che il Parlamento Europeo ha pensato per i giovani studenti dell’Unione. A seguire e facilitare il lavoro dei ragazzi è stata l’insegnante di lingua inglese, nonché coordinatrice di classe, la professoressa Donatella Giordano.

La sessione, affrontata interamente in inglese, è stata strutturata in questo modo: una prima parte istituzionale dove, collegati con gli esperti del Parlamento Europeo, gli studenti astigiani hanno potuto ascoltare la presentazione di alcuni degli argomenti più rilevanti che l’Unione è chiamata ad affrontare in questi giorni così complessi: Digitalizzazione, Democrazia e Social Media; il Futuro dell’Educazione e la questione dei Diritti Umani

Attorno a questi temi si è articolata la seconda sessione dove gli studenti, in collaborazione con una classe di pari grado di studenti liceali greci, si sono divisi in gruppi di lavoro per affrontare i tre temi, produrre le loro analisi e tratteggiarne soluzioni possibili da sottoporre all’Autorità Europea, rappresentata per l’occasione da Brando Benifei, spezzino e capodelegazione al Parlamento Europeo del Partito Democratico.

La chiusura dei lavori è stata affidata proprio a Benifei che ha commentato le proposte, provando a declinarle in idee d’azione istituzionale che possano costituire una base per una concreta proposta politica.