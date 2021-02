Gli alunni della Scuola Primaria di Calliano alla scoperta della Costituzione Italiana

Riceviamo e pubblichiamo

La legge 20 agosto 2019, n. 92 introduce l’insegnamento scolastico dell’educazione civica all’interno del curricolo scolastico della scuola primaria e prevede un voto anche sulla scheda di valutazione.

La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento, in particolare, alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono.

E’ proprio in quest’ottica che ho pensato ad una attività di redazione di una propria Costituzione. Gli alunni di classe terza e quinta si sono improvvisati piccoli Costituenti ed hanno elaborato la propria Carta con diritti e dovere ai quali attenersi. In un paese democratico sono infatti i cittadini a dettarsi le proprie regole da rispettare.

A coronamento di tutta l’attività gli alunni della scuola di Calliano hanno interagito in meet con un’avvocato del Foro di Asti Domenica Demetrio che ha tenuto una lezione on line ed ha risposto alle numerose domande, con la promessa di riproporre la positiva esperienza in un’altra occasione nel secondo quadrimestre.

Infatti ho programmato per il secondo quadrimestre proprio un’attività di lettura ed analisi di determinati articoli riguardanti le libertà personali, diritti e doveri, anche sfruttando nozioni che appartengono al mio bagaglio formativo per aver concluso gli studi per la laurea in giurisprudenza.

Molto gradita è stata la collaborazione del Comune di Calliano, nella persona del Sindaco Paolo Belluardo che ha consegnato ad ognuno degli alunni della classe quinta la vera Carta Costituzionale.

Adriana Cisi

Scuola Primaria Calliano