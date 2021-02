Giovane fermato per un controllo stradale nel braidese, aveva in auto un migliaio di pasticche di ecstasy

I Carabinieri della Stazione di Sommariva del Bosco (Cuneo) hanno arrestato un giovane per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Il 30enne, italiano residente nel braidese, è finito nei guai dopo essere stato fermato a bordo della sua auto per un normale controllo alla circolazione stradale. La sua insolita agitazione ha insospettito i militari che, dopo un’attenta ispezione della vettura, hanno rinvenuto all’interno di un pacchetto un ingente quantitativo di pasticche di ecstasy: poco meno di un migliaio potenzialmente destinate al mercato delle discoteche e dei rave party.

Nella sua abitazione, durante la perquisizione, sono stati rinvenuti ulteriori 34 grammi di “Ketamina”, già confezionati in bustine di plastica, unitamente a 650 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio e quindi sottoposti a sequestro.

Il giovane ha ammesso fin da subito la sua responsabilità circa la detenzione della droga, sostenendo però di detenerla per uso personale. Valutate le sue dichiarazioni e considerato il tipo di droga nonché la notevole quantità, l’uomo è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro in attesa dei risultati degli esami di laboratorio e l’uomo tradotto presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Asti.