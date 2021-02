Giornata della Memoria e contro il bullismo alla scuola dell\'infanzia di Murisengo

In occasione della Giornata della Memoria il 27 gennaio scorso, le maestre della scuola dell’infanzia di Murisengo hanno cercato di far riflettere anche i bambini più piccoli sui valori dei diritti umani ed il rispetto delle diversità e delle differenze, per far sì che un giorno ci sia un mondo migliore, i cui protagonisti saranno proprio loro, i bambini di oggi che hanno espresso i

loro sentimenti di solidarietà e amicizia con “I fiori della pace”.

Con altrettanto interesse e partecipazione i bambini hanno manifestato contro il bullismo attraverso lo slogan “Ogni parola può trasformarsi in una carezza!”: loro hanno scelto la carezza.