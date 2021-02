Gianfranco Imerito riconfermato Presidente degli Azzurri e Olimpici astigiani

Gianfranco Imerito è stato riconfermato alla guida dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, per il prossimo quadriennio Olimpico.

Con questa rielezione Imerito campione Europeo di Rally, attuale Assessore alla Cultura del Comune di Asti (a sinistra nella foto con il presidente nazionale dell’ANAOAI Stefano Mei) è al suo quarto mandato olimpico a capo degli atleti astigiani che hanno avuto il privilegio e l’onore di indossare nel corso della loro attività sportiva, la maglia azzurra della nazionale italiana.

Ancora una volta, durante l’assemblea svoltasi in forma telematica nel pieno rispetto delle misure anti pandemia, i soci astigiani dell’ANAOAI hanno indicato come vice presidente PIercarlo Molinaris e come consigliere Ugo Vogliotti; segretaria è stata riconfermata Giuliana Raviola. Giorgio Gianuzzi è stato eletto delegato all’Assemblea Nazione. L’assemblea dei soci ha inoltre eletto per acclamazione a ricoprire la carica di presidente onorario della sezione astigiana dell’ANAOAI Sergio Lavagetti.

In apertura dei lavori Gianfranco Imerito ha voluto ricordare, tracciandone un breve profilo agonistico, tutti gli atleti astigiani che nel corso dell’anno sono stati colpiti dal Covid-19 e non sono riusciti a debellare il virus.