Furti e tentativi di truffe nel Nord Astigiano, l’appello del sindaco di Buttigliera d’Asti

Sono in forte aumento i furti nel nord astigiano. In particolare, a Buttigliera d’Asti, il Sindaco Guido Fausone invita tutti i cittadini a prestare molta attenzione e a fare squadra per combattere questo fenomeno.

“Segnalo che si stanno riscontrando tentativi di furti in abitazione sul nostro territorio. – dichiara nel suo appello Fausone – Chiedo di prestare molta attenzione soprattutto nelle frazioni: i gruppi di controllo di vicinato sono efficaci soprattutto perché sono coordinati con le forze dell’ordine. Invito anche a prendere contatto con me per istituire nuovi gruppi di controllo del vicinato, regolarmente coordinati con gli altri gruppi locali e le forze dell’ordine, per massimizzarne l’efficacia“.

Il Sindaco mette in guardia le fasce più deboli: “Attenzione anche alle truffe, nessuno è autorizzato dal Comune ad entrare nelle abitazioni. Soprattutto per gli anziani e per chi vive solo: siate prudenti e se avete un sospetto avvisate le forze dell’ordine. Guardiamoci l’un l’altro.“.