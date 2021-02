Fondazione Bottari Lattes, successo per la campagna di crowdfunding vivolibro.it

Grande successo e soddisfazione per la campagna di crowdfunding della Fondazione Bottari Lattes, promossa per realizzare la nuova piattaforma digitale vivolibro.it che collegherà in un’unica rete studenti e insegnanti con buone pratiche e progetti dedicati alla lettura.

Terminata il 4 febbraio, la campagna ha raccolto 6.439 euro, superando così l’obiettivo iniziale di 4.000 euro. Un risultato inaspettato, ma fortemente sperato e atteso, raggiunto grazie alla generosità di 112 donatrici e donatori, che hanno voluto sostenere il progetto e con entusiasmo hanno accolto la sfida, attivandosi in una straordinaria catena di solidarietà. Tra loro anche molti cittadini di Monforte d’Alba, paese sede della Fondazione che ha ospitato cinque edizioni di Vivolibro, trasformandosi in un libro a cielo aperto e riunendo studenti da Piemonte e Liguria, per confrontarsi con grandi testi della letteratura per l’infanzia, tra teatro, canto e arti visive.

«Siamo grati alla generosità di tanti cittadini, famiglie, scuole, amici e lettori – commenta Caterina Bottari Lattes, presidente della Fondazione Bottar Lattes –. In un momento così difficile anche per la cultura, sapere che il sostegno a progetti in ambito digitale volti a diffondere lettura e buone pratiche ad essa legate è attento ed entusiasta, ci conforta nel nostro lavoro e conferma la grande necessità di continuare a agire sul terreno del coinvolgimento dei più piccoli e delle scuole, che sono il nostro futuro».

La piattafoma Vivolibro.it sarà uno spazio digitale capace di raccogliere competenze e processi, tessere relazioni fra scuole, territori e enti culturali, promuovere la lettura come strumento di inclusione culturale e sociale. Sarà uno strumento di dialogo a servizio della scuola, degli enti culturali, degli operatori didattici, delle Istituzioni del territorio, delle famiglie e di tutti coloro che credono nella lettura quale atto di crescita.

Due le principali sezioni in cui la piattaforma digitale sarà suddivisa: ‘Narrazioni’ e ‘Laboratori’.

La sezione ‘Narrazioni’ metterà a sistema i contenuti di dieci anni di Vivolibro, un progetto corale della Fondazione Bottari Lattes che ha saputo nelle sue cinque edizioni biennali portare a Monforte d’Alba oltre diecimila studenti, insegnanti e operatori didattici, mettendoli in relazione con i grandi classici della letteratura per ragazzi. Dal 2011 ogni due anni, la Fondazione Bottari Lattes ha infatti proposto un calendario di appuntamenti – spettacoli, reading e laboratori didattici – ispirati a grandi classici della letteratura per ragazzi.

La sezione ‘Laboratori’, darà voce alle progettualità di approccio alla lettura e alla letteratura, con particolare attenzione all’evoluzione delle pratiche di analisi del testo scritto, per fornire a studenti, insegnanti e a coloro che operano nella didattica uno strumento accessibile e aggiornato.

Il donatore poteva decidere la cifra da versare per contribuire alla realizzazione del progetto, a partire da 10 euro. In base all’entità della donazione riceverà, oltre al ringraziamento sul wall digitale dedicato a Vivolibro, un premio simbolico: uno o due libri in omaggio dalla selezione del Premio Lattes Grinzane, la partecipazione ad un laboratorio didattico o posti riservati in occasione Cerimonia di Premiazione del Premio Lattes Grinzane.

La campagna di crowdfunding vivolibro.it tra scuole e lettura è stata realizzata nell’ambito del progetto “Crowdfunding 2020. Nuove risorse per dare fiducia al Terzo Settore” promosso dalla Fondazione CRC in collaborazione con Rete del Dono.

Per sapere di più su Vivolibro http://fondazionebottarilattes.it/vivolibro/