EX Embraco, Chiorino: “Nessuno vuole abbandonare i 400 lavoratori al proprio destino”

Questa mattina a Torino, in Piazza Castello, si è tenuta una manifestazione dei lavoratori dell’Ex-Embraco di Riva di Chieri.

In merito l’Assessore regionale al lavoro Elena Chiorino ha dichiarato: «Stiamo vigilando assiduamente lo stato di avanzamento delle trattative, la nostra parte l’abbiamo fatta. Come Regione Piemonte siamo pronti con Finpiemonte, e parallelamente siamo in costante contatto con Regione Veneto per intervenire con un’azione coordinata e concreta. Nessuno di noi – conclude Chiorino – vuole abbandonare al proprio destino i 400 lavoratori ex Embraco e le loro famiglie».