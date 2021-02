Elettrocardiogramma, Holter, INR: sempre più servizi per la salute alla Farmacia Don Bosco di Asti anche a domicilio

Nuovi servizi alla Farmacia Don Bosco di Asti che va sempre più incontro alle esigenze degli astigiani nel perdurare di una situazione in cui la salute corre il rischio di essere messa in secondo piano. Fondamentale è continuare a prendersi cura di se con gli esami e i controlli che si facevano anche prima dello scoppio della pandemia ma farlo in piena sicurezza, in farmacia oppure a domicilio.

Tra i vari servizi offerti, alla farmacia Don Bosco e a domicilio è possibile effettuare:

l’Elettrocardiogramma,

l’Holter pressorio,

l’Holter cardiaco

la misurazione del Tempo di Quick (INR), il test che permette di misurare in quanto tempo coagula il sangue.

Questi controlli possono essere eseguiti non solo presso i locali della farmacia in piazza Vittorio Veneto, ma anche presso la propria abitazione, per garantire un controllo in perfetta tranquillità ed anche di sicurezza in quanto tutto il personale della farmacia Don Bosco ha ricevuto il vaccino anticovid19.

Oltre a questi esami e controlli a domicilio, insieme a molti altri, continua anche il servizio gratuito di consegna dei farmacia a casa.

Potete richiedere l’appuntamento e tutte le informazioni rivolgendovi alla Farmacia Don Bosco al numero 0141-212846. La Farmacia Don Bosco è in Piazza Vittorio Veneto 1, ad Asti, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30.

Foto di Alexandra ❤️A life without animals is not worth living❤️ da Pixabay