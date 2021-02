Darwin Day al Cpia di Asti con il prossimo appuntamento di “Alfabeti di Cittadinanza”

Il CPIA 1 Asti, l’Istituto Scolastico Statale che si occupa di Istruzione degli Adulti, continua il proprio percorso di educazione civica rivolto alla cittadinanza.

La scuola pubblica degli adulti lo fa attraverso una serata interamente dedicata a Charles Darwin. La serata sarà una lezione sull’uomo, sulle sue origini e sulla sua storia sia dal punto di vista biologico che antropologico.

Il 12 di febbraio alle 20, 30 in occasione del Darwin Day, il CPIA offrirà una diretta streaming sul tema del ruolo dell’uomo nel mondo, dall’origine della specie, alle sue migrazioni, alle somiglianze e radici comuni.

Il nome di Charles Darwin, da oltre 150 anni, è associato alla teoria che spiega l’evoluzione delle piante, degli animali e quindi dell’uomo.

Darwin è stato uno dei pochi uomini che hanno davvero rivoluzionato la nostra visione del mondo. Già Copernico mutò la concezione del cosmo da parte dell’uomo, ponendo il Sole al centro del Sistema Solare al posto della Terra. Questo nuovo sguardo richiese un’iniezione di umiltà da parte dell’uomo. La Rivoluzione Copernicana portò la Terra a essere uno dei pianeti del Sistema Solare e solo uno dei tanti pianeti della nostra Galassia, l’uomo quindi non era più al centro dell’Universo.

I cambiamenti che portò Darwin sono ancora più sostanziali, hanno a che fare con l’origine dell’uomo stesso.

Nella visione di Darwin l’uomo non è altro che il frutto dell’evoluzione da altri animali, in particolare gli animali che sono simili a noi i cosiddetti animali antropomorfi e in particolari le scimmie antropomorfe.

Con questi animali l’uomo attuale e i suoi progenitori e antenati condividono un antenato comune vissuto milioni di anni fa.

Il Darwin Day è il giorno in cui a livello mondiale si ricorda la data di nascita di Charles Darwin avvenuta proprio il 12 febbraio del 1809.

Con Francesco Scalfari, antropologo, si parlerà di evoluzione e storia dell’uomo. Sarà un’occasione per fare educazione civica, anche attraverso la divulgazione scientifica, in un’ottica che mette in relazione conoscenza, scienza e cittadinanza.

Francesco Scalfari è laureato in Biologia, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Antropologia a Firenze. Ha coordinato il gruppo italiano di Biologia Evoluzionistica, tra i fondatori della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica di cui è stato per i primi anni il segretario generale.

Scalfari è professore a contratto di discipline ecologiche e antropologiche dell’Università di Torino, dell’Università del Piemonte Orientale, e direttore del Polo Universitario “Rita Levi Montalcini ” di ASTI

La diretta sarà visibile sulla pagina Facebook del CPIA e sul sito del CPIA di ASTI nella sezione eventi.