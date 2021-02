CSVAA, apertura dei servizi a favore degli ETS delle province di Asti e Alessandria

Il CSVAA comunica l’apertura dei servizi a favore degli ETS delle province di Asti e Alessandria e comunica che è disponibile la Carta dei Servizi per l’anno 2021 (sia cartacea presso le sedi, sia sul sito).

Quest’anno il CSVAA invita gli ETS a visionare con attenzione la Carta dei Servizi perché l’operatività del CSV ha subito dei cambiamenti rispetto al passato.

Il CSVAA segnala questi aspetti:

1. ETS DESTINATARI DEI SERVIZI

ETS accreditati

La fruizione dei servizi da parte degli ETS accreditati (vedi sezione “Accreditamento” per maggiori dettagli) avviene a titolo gratuito all’interno dei limiti indicati nella Carta dei Servizi. Nel 2021, inoltre, per gli ETS accreditati sarà attivata in via sperimentale una erogazione di servizi integrativi, a fronte di corrispettivo, in aggiunta a quelli fruibili gratuitamente. Questo nell’ottica di favorire tutti gli Enti di Terzo Settore del territorio (con priorità a quelli accreditati e con particolare riguardo per le ODV), senza penalizzare quelli non accreditati o quelli che, raggiunti i limiti previsti dalla Carta dei Servizi, pur essendo accreditati non potrebbero più ricevere servizi dal CSV.

ETS non accreditati

Grazie all’esperienza maturata in quasi vent’anni di attività, con erogazione di servizi e periodiche analisi dei bisogni delle associazioni del territorio, ma anche a fronte delle sollecitazioni verso la “professionalizzazione” del Terzo Settore provenienti dalla Riforma nonché dalle richieste di supporto provenienti da Associazioni di diversa tipologia, nel 2021 il CSVAA erogherà servizi anche agli Enti di Terzo Settore non accreditati al CSV. Questi Enti potranno quindi accedere ad alcuni servizi del CSV ma a fronte del pagamento di un corrispettivo economico, come già nell’ultimo triennio.

Limiti di sostegno più alti per le Odv

Come previsto dal D.Lgs. 117/2017, art. 63 c. 1, il CSVAA tra gli Enti beneficiari dei servizi supporta con particolare riguardo le OdV: i tetti di spesa/limiti di sostegno saranno più alti per loro rispetto a quelli fissati per gli altri ETS.

2. AREE DI OPERATIVITÀ DEL CSVAA (E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI)

1. promozione, orientamento e animazione territoriale (relatori, animatori, gadget, noleggio mostre, noleggio film e prodotti multimediali)

2. consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento

3. formazione (formatori o supporto per partecipazione volontari a corsi di formazione organizzati da altro Ente)

4. informazione e comunicazione (ufficio stampa, sito, acquisto spazi su media, realizzazione video e campagne informative e/o promozionali)

5. ricerca e documentazione

6. supporto tecnico-logistico (spazi, domiciliazione postale, fornitura servizio PEC, fornitura di spazio “cloud”, noleggio strumentazione, noleggio mezzi di trasporto, stampa di materiale informativo/promozionale)

Per il dettaglio dell’operatività del CSV e per tutte le indicazioni sui servizi che è possibile richiedere (modalità, tempistiche di erogazione e relativi limiti) alla Carta dei Servizi. Tutta la modulistica per richiedere i servizi: Click –> QUI. Per maggiori informazioni contattare gli uffici di Asti e Alessandria del CSVAA.