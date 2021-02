Covid19, proseguono i vaccini in Piemonte: al via quelli per il personale scolastico

Sono 4.278 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 265 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 301.745 dosi (delle quali 133.682 come seconda), corrispondenti al 76,9% delle 392.470 finora disponibili per il Piemonte.

La raccolta di adesioni per la nuova fase della campagna vaccinale rivolta agli over80 e al personale scolastico, universitario e della formazione professionale ha registrato ad oggi 216.767 richieste: 48.452 dal personale docente e non docente sul portale www.ilpiemontetivaccina.it e 168.3157 inserite dai medici di famiglia, sull’apposita piattaforma regionale, per i propri pazienti con più di 80 anni (inclusi i nati nel 1941). Le somministrazioni dei vaccini inizieranno domani, venerdì 19 febbraio, per il personale scolastico, universitario e della formazione professionale.

Le inoculazioni del vaccino agli ultra80enni (nati nel 1941 compresi) partiranno invece domenica 21 febbraio.

All’Asl di Asti risultano le preadesioni di 1.946 lavoratori nell’ambito scolastico, 7.838 degli over 80.