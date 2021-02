Cosa sono gli Adware: come rimuoverli e riconoscerli

Pubblicità invasive, pop-up che si aprono ovunque, pagine Internet aperte senza mai averle cercate, browser per navigare modificati senza saperne il motivo: se il vostro PC ha uno o più di questi “sintomi”, allora probabilmente il vostro computer è infettato da un adware.

Cosa sono gli adware? Una categoria di malware molto particolare: non rappresentano una vera minaccia per il proprio computer, ma sono estremamente fastidiosi. Il nome è un’abbreviazione di “advertising supported software” e il loro scopo è quello di riempire il vostro computer di pubblicità, così come di tracciare ogni vostra attività durante la navigazione online.

Gli adware sono quindi programmi malevoli indesiderati, spesso installati sul proprio computer senza nemmeno saperlo. Considerato poi il forte aumento di reati informatici nel 2020, dove abbiamo assistito a un + 32,7% di reati sul web (una media di ben 480 attacchi di ogni tipo al giorno), è bene tenere alta la guardia e capire come riconoscere un adware.

Come si viene infettati da un adware con un click o download

Come per la stragrande maggioranza di virus e malware, anche gli adware vengono installati per comportamenti sbagliati da parte degli utenti. Navigare in sicurezza su Internet richiede molto buonsenso, oltre al classico antivirus sempre aggiornato. Può rivelarsi una buona idea anche usare una VPN per proteggere la propria navigazione.

Ma un servizio VPN cosa è? In pratica, si tratta di una rete privata virtuale: basta installare l’app sul proprio PC o smartphone, attivarla, e da quel momento la nostra navigazione sarà protetta dalla crittografia AES a 256 bit, garantendo sicurezza e anonimato. Ovviamente dovete sempre navigare facendo attenzione, altrimenti la possibilità di scaricare un adware è sempre presente.

Principalmente, ci sono tre modi in cui si può venire infettati da un adware:

– Scaricando software gratuito

– Visitando siti poco sicuri o poco raccomandabili

– Aprendo email di phishing e cliccando sui link presenti nel testo

Nel primo caso, l’adware è nascosto all’interno del programma che state scaricando. Spesso quando si scaricano software gratuiti, non si fa caso ai termini e condizioni del download, dove in realtà c’è chiaramente scritto che vengono scaricati e installati anche altri programmi (tra cui anche l’adware in questione).

Nel secondo caso invece, bisogna fare attenzione ai siti che si visitano. Potrebbe darsi che alcuni siti con un basso livello di sicurezza siano stati hackerati e del codice malevolo sia stato iniettato dentro le pagine web del sito. In casi del genere, la pagina infettata sfrutta le vulnerabilità del browser che usiamo per navigare, con lo scopo di scaricare e installare di nascosto l’adware (importante quindi avere un browser sempre aggiornato!).

Il terzo caso riguarda il phishing: quando ricevete email da contatti sconosciuti, dove vi viene chiesto di cliccare su qualche link nel testo oppure scaricare un documento allegato, non fatelo assolutamente ed eliminate l’email in questione. Cliccando sul link o sul documento, non si fa altro che installare un malware, che potrebbe essere di qualsiasi tipo (incluso un adware).

Pubblicità che si aprono da sole: ecco i comportamenti di un adware

Le truffe online non hanno mai fine, così come sempre nuovi tipi di malware e adware vengono creati per infettare computer e dispositivi mobili. A chiunque può capitare di installare un adware sul proprio dispositivo e non sempre si riesce a riconoscere un adware installato.

Alcuni programmi sono molto invasivi, altri invece molto più subdoli a tal punto da diventare più spyware che adware. Lo scopo degli adware è mostrarvi il più alto numero di pubblicità possibili, perché è così che guadagnano i malintenzionati dietro lo sviluppo degli adware.

Di norma, infatti, i banner pubblicitari pagano ogni mille visualizzazioni, così come pagano qualche centesimo per ogni click sulla pubblicità. Gli adware cercano di mostrare gli annunci pubblicitari in ogni modo possibile, rendendo difficoltoso l’uso del PC e la navigazione su Internet.

Un adware può far comparire dei pop-up pubblicitari su ogni singola pagina che visitate, così come può aprire pagine Internet senza che voi facciate nulla. In altri casi, l’adware imposta come motore di ricerca predefinito un servizio differente da quello che usate (e tornare al vecchio motore di ricerca non è per niente facile). Oppure vi vengono installati dei plugin o estensioni non desiderate sul vostro browser predefinito.

A volte gli adware caricano anche i loro cookies sul vostro browser, così da far guadagnare ulteriori commissioni ai malintenzionati su ogni acquisto che fate online. Gli adware più pericolosi invece arrivano direttamente a spiarvi: tengono traccia della vostra navigazione e cronologia di ricerche, per passare tutti i dati ai loro creatori, che magari rivenderanno poi a terze parti.

Alcuni dispongono pure di funzionalità tipiche di un keylogger, quindi registrano ogni cosa che digitate con la vostra tastiera (anche le vostre password!). Insomma, con gli adware la vostra privacy è a serio rischio, così come le performance del vostro computer che sicuramente subiranno dei rallentamenti.

Come rimuovere un adware: consigli pratici

Proteggere la privacy su Internet è un diritto di tutti, specialmente nella nostra società dove i nostri dati sono diventati un nuovo oro digitale. Proprio come afferma Harold Li, Vicepresidente di ExpressVPN, la rete VPN italiana più veloce:

“In un mondo sempre più connesso, tutti dovrebbero prendere misure per proteggere la propria privacy e i propri dati online, aiutando le persone meno pratiche con Internet e PC a fare lo stesso. Un malfattore del web può accedere alle vostre informazioni sensibili, quali password, accessi ai conti bancari, carte online, portafoglio virtuale, email”.

Ma come rimuovere un adware dopo che il proprio PC viene infettato? Se avete un antivirus già installato, controllate che sia aggiornato correttamente ed effettuate una scansione completa. Se l’antivirus non riesce a rilevare l’adware, potete provare anche a cercarlo manualmente. Ricordatevi da quando il vostro PC ha cominciato a comportarsi in maniera sospetta, con rallentamenti e pubblicità mostrate ovunque.

Perché probabilmente tutto è dovuto ad un file che avete scaricato e installato sul PC: se trovate quel file e lo eliminate, riuscirete a risolvere il problema. Se non vi ricordate però quale programma sospetto avere installato sul PC recentemente, fatevi aiutare dal vostro computer: visionate i file del vostro PC per “ultima data di apertura/download” (o cercate direttamente nella cartella dei download, se ne avete una specifica).

In certi casi invece dovrete ricorrere a un “adware removal”, ovvero un programma specifico per rimuovere adware. In casi del genere, assicuratevi di scaricare il programma da un sito affidabile (cercate le recensioni su Internet). Se nonostante tutto ciò l’adware rimane ancora sul vostro computer, l’ultima spiaggia è la formattazione del disco rigido.

Quest’ultima è una mossa da fare esclusivamente se disponete di un backup del vostro hard disk, effettuato ovviamente prima dell’infezione dell’adware. Più in generale, vi consigliamo sempre di fare un backup (ovvero una copia) del vostro hard disk almeno una volta al mese (se usate il PC per lavorare, consigliamo di farne uno a settimana).