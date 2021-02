Convivenza, l’antropologo Francesco Remotti ospite del Cpia Asti

Il Cpia di Asti, la scuola del MIUR che si occupa di istruzione degli adulti, organizza il 4 prossimo febbraio alle 20.30, la diretta Streaming “C come Cittadinanza”.

Ospite della serata sarà il professor emerito di Antropologia culturale Francesco Remotti con cui verranno approfondite, in chiave antropologica e interculturale, le somiglianze che uniscono e rendono prossimi gli abitanti del nostro pianeta.

Francesco Remotti, antropologo, già direttore del Dipartimento di Scienze Antropologiche, Archeologiche e Storico-Territoriali dell’Università di Torino e presidente del Centro di Studi Africani (CSA), ha guidato una missione etnologica italiana in Africa Equatoriale.

Coordinatore nazionale di progetti di ricerca in campo antropologico ed etnografico, è stato professore ordinario di antropologia culturale, ha insegnato anche etnologia dell’Africa ed è stato presidente del corso di laurea in Comunicazione interculturale presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Torino.

Tra le sue pubblicazioni si ricordano “Centri di potere – Capitali e città nell’Africa precoloniale” (2005), “L’ossessione identitaria” (2010), “Per un’antropologia inattuale” (2014) e “Somiglianze. Una via per la convivenza” (2019).

L’iniziativa fa parte di “Alfabeti di cittadinanza” il percorso di educazione civica rivolto ai cittadini che il Cpia sta portando avanti in un ricco cartellone dedicato all’educazione civica sia in chiave di sostenibilità ambientale, che di cittadinanza intesa come partecipazione alla comunità umana.

L’appuntamento rivolto agli studenti e alla cittadinanza in generale ha l’obiettivo di far conoscere e studiare attraverso uno sguardo antropologico, come insieme di esempi, narrazioni, come strumento di conoscenza del presente e dell’umanità.

Educarci alla convivenza in una società complessa, cogliere le somiglianza tra noi umani è una delle sfide più importanti dell’istruzione e di una cittadinanza consapevole.

Il precedente incontro N come Nemico che ripercorreva il concetto di nemico nella storia e nell’attualità, ha visto un interessante dibattito intorno al tema dell’identità.

“Il CPIA è una scuola, un luogo dove gli individui sono portatori di un bagaglio di vita, esperienza, cultura che derivano dalla propria vita lavorativa, da un percorso di vita, dalla propria esperienza culturale – spiegano gli insegnanti e i promotori dell’iniziata – Questo bagaglio è legato a molti fattori, molto ricco, complesso e ha a che fare col posto dove si è nati, dove si è scelto di vivere, dal viaggio reale e metaforico che si è intrapreso fino all’ingresso nella scuola degli adulti. Questo viaggio poi continua nell’esperienza della scuola, si diventa prossimi ad altri, si conosce, ci si riconosce, a volte ci si scontra. E’ inevitabile che il CPIA si sia posto la necessità di indagare il tema dell’altro, delle somiglianze e abbia chiesto ad un grande esperto come Francesco Remotti di approfondire questo tema per i suoi studenti e la cittadinanza”.

L’evento, come quelli successivi, sarà visibile online sulla pagina facebook del CPIA (clicca QUI).

Per chi non ha accesso a Facebook è stata predisposto uno spazio sul sito istituzionale (QUI).