Continuano a marzo le videoconferenze del Polo Cittattiva per l’astigiano e l’albese

Continuano anche a marzo le videoconferenze organizzate da Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’albese – I.C. di San Damiano d’Asti, Museo Arti e Mestieri di un Tempo, Associazione “Franco Casetta”, Israt e Casa della Memoria della Resistenza e della Deportazione di Vinchio, con Fra Production Spa, Apri, Libreria “Il Pellicano” e Aimc di Asti.

Gli incontri sono GRATUITI e aperti a tutte le persone interessate.

I prossimi appuntamenti:

1) Giovedì 4 marzo 2021 alle ore 18: “Apri alla vita, interviste a ipo e non vedenti ai tempi del Covid-19. Ce la faremo!” a cura di Renata Sorba.

Intervengono: Sara Carnovali, Armando Gabriele, Alessandra Monticone, Barbara Venturello

2) Sabato 6 marzo 2021 alle ore 17: “76a commemorazione della battaglia di Cisterna e di Santo Stefano Roero – Presentazione del progeetto “Oggetti R-Esistenti” con testimonianze audio-video dell’archivio Pasquero”

Interventi delle autorità, dell’Associazione “Franco Casetta”, Mario Renosio (Israt), Lino Spadaro, Roberta Fornier.

3) Sabato 13 marzo 2021 alle ore 17: Maurizio Molan presenta “Altezza mezza bellezza”, Ed. Lindau. L’autore ne discute con Tiziana Mo.

4) Sabato 20 marzo 2021, ore 17.30: Videosofia “La guerra dell’amore. La visione di Eros nei poeti e in Platone”. Con il Prof. Alberto Banaudi.

5) Domenica 28 marzo 2021 alle 16: chiesa parrocchiale “S.S. Gervasio e Protasio” di Cisterna d’Asti e su Meet “Una comunità che cura. Il restauro della Pala del Principe dal Pozzo”.

Interventi di Baldassarre Molino, Silvio Rolando, Ivana Bologna, Don Luigi Binello.

Gli incontri si terranno in videoconferenza (Meet) e in forma mista (Meet/presenza) il 28 marzo 2021 se le disposizioni in vigore lo permetteranno. Gli interessati dovranno compilare il modulo di iscrizione entro e non oltre venerdì 3 marzo 2021.

Gli insegnanti di ruolo che si iscriveranno, riceveranno il codice per iscriversi alla piattaforma ministeriale Sofia, modulo di iscrizione Click –> QUI.