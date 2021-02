Consiglio Autonomie Locali (CAL), Paolo Lanfranco nuovo componente dell’Udp

Paolo Lanfranco, presidente della Consulta Aree vaste di Anci Piemonte, è il nuovo componente dell’Ufficio di presidenza del Consiglio delle Autonomie locali (Cal), in sostituzione di Lido Riba: “Con l’elezione di oggi, per la quale esprimo viva soddisfazione – ha detto – le aree vaste trovano una rappresentanza nell’Udp dell’assemblea, un vuoto che era stato evidenziato e che finalmente viene colmato”.

L’assemblea, presieduta da Davide Crovella, ha quindi espresso parere favorevole all’unanimità sulla proposte di legge 118 “Norme in materia di soccorso alpino speleologico” a prima firma del consigliere Paolo Ruzzola (FI), che si propone di aggiornare il quadro normativo regionale che regola i rapporti tra la Regione e il Soccorso alpino speleologico piemontese del Corpo nazionale soccorso alpino speleologico (SASP-CNSAS), alla luce della legge nazionale 74/2001 che ne ha ridisegnato il ruolo.

Parere favorevole a maggioranza è stato dato sulla pdl 125 “Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia”, illustrata dal primo firmatario Valter Marin (Lega), in tema di riuso e rigenerazione urbana e delle tempistiche sulle procedure in capo alla Regione, con la richiesta di un esame approfondito da parte della commissione consiliare competente rispetto alle varie osservazioni pervenute.

L’ufficio di presidenza, in sede deliberante, ha inoltre votato all’unanimità la proposta di regolamento di attuazione della legge 5/2019 sulla disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante, tenendo conto delle modifiche normative introdotte dalla legge 1/2021 in materia.