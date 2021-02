Concorso per Carnevale, mercatino, lettura teatrale e non solo: le iniziative promosse dal Comune di San Damiano d’Asti

Massima attenzione per l’emergenza sanitaria e rispetto delle normative anticovid, ma anche la voglia di non fermarsi: è questo lo spirito che anima l’amministrazione comunale di San Damiano d’Asti. Sono tante le iniziative promosse dal Comune e in programma nei prossimi giorni.

L’Amministrazione Comunale, in occasione dei festeggiamenti del Carnevale 2021, ha istituito il concorso “Carnevale in Eco-maschera”, invitando le famiglie e i bambini delle scuole a creare la propria maschera di Carnevale con materiali riciclati. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.

E’ aperta a Famiglie con bambini di età compresa tra i 4 e 14anni; a Classi delle scuole dell’infanzia, elementari e medie di San Damiano; che si impegnano a proprie spese nella realizzazione della maschera.

Il concorso intende premiare il bambino o la classe del bambino che ha realizzato la maschera più bella utilizzando materiali riciclati.

Tutti coloro che intendono partecipare al concorso devono compilare il modulo di iscrizione allegato alla locandina dell’evento, scattare una foto della propria “Ecomaschera” e inviarli all’indirizzo commercio@comune.sandamiano.at.it entro il 14 febbraio, mentre il vincitore verrà decretato martedì 16 febbraio.

Domenica prossima, 7 febbraio, si terrà il mercatino dei piccoli animali, dalle 7 alle 13 presso Viale Baluardo Palestro. La partecipazione è libera e gratuita per tutti, fino al 31 marzo è sospeso il pagamento dell’occupazione suolo pubblico per i vari espositori.

Nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata della Memoria domani, sabato 6 febbraio, verrà registrata la lettura teatrale animata dal titolo “Gli occhi di Levi, che verrà poi trasmessa mercoledì 10 febbraio alle 21 sui social, pagina facebook “Comune di San Damiano d’Asti” e “Biblioteca Comunale Nosengo”, canale Youtube “Fiorella Carpino”.

In settimana ha riaperto al pubblico la Biblioteca Comunale, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Sarà possibile accedere agli scaffali, muniti di mascherina e mani disinfettate, per il solo prestito/restituzione dei libri. L’ingresso è riservato ad un utente alla volta per un massimo di 15 minuti a testa. Si consiglia agli utenti di chiamare il 0141982492 o scrivere a biblioteca@comune.sandamiano.at.it per prenotare l’ingresso in modo tale da evitare assembramenti.

Lunedì 15 febbraio sarà nuovamente operativo lo Sportello Legale del Cittadino. Il servizio che è completamente gratuito si svolgerà in Municipio dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Per prenotazioni tel. 0141//975056 int. 1 oppure mail a segreteria@comune.sandamiano.at.it