Concluse le catture delle lepri nel Nord e Sud Astigiano: provenienti dalle zone di ripopolamento saranno immesse nelle aree di caccia

Si è concluso, con domenica 14 febbraio, il periodo di cattura delle lepri presenti nelle ZRC (Zone di Ripopolamento e Caccia) della provincia di Asti. Questo il bilancio di esemplari raccolti: 11 per la zona “Isolone” ad Asti; 23 in quella di Bubbio; 19 a Mombaruzzo; 28 presso “Costa del Sole” a Nizza e infine 9 per quanto riguarda Agliano Terme. Dato curioso rimarcato da Antonello Murgia, presidente di ATC1 Nord Tanaro e ATC2 Sud Tanaro, è la maggiore quantità di lepri catturate nell’ambito meridionale della provincia di Asti. “Sud batte Nord dieci a uno – commenta – Questo a fronte di anni passati in cui invece si riscontrava un pareggio dei risultati, a volte con un dato lievemente maggiore nell’ambito Nord. Oggi i tempi sono cambiati e le parti sono invertite.”

Le ragioni di questa novità non sono facilmente comprensibili. “A causa delle minori catture sarebbero, secondo i cacciatori del Sud Astigiano, i ripopolamenti fatti negli anni scorsi. Avrebbero visto l’immissione di lepri provenienti da territori troppo diversi, con danneggiamento dei ceppi esistenti.” Il risultato, per quanto riguarda il Sud, è perciò un discreto patrimonio venatorio. Nel Nord Astigiano, i cacciatori si dividerebbero invece tra chi desidera ripopolare a partire da esemplari di produzione locale e chi ne predilige l’acquisto da altre regioni. Precisa il Presidente degli ATC: “Crediamo che la linea adottata dai cacciatori del sud sia migliore. Confidiamo, in particolare, sulle aziende locali che allevano lepri in appezzamenti recintati di molti ettari. Questi animali sono molto simili a quelli nati in cattività.” Cruciale secondo Murgia lavorare sulle ZRC: “Sono le prime a poter garantire una produzione di selvaggina locale.”

“Dopo alcuni anni in cui non si vedevano così tante catture, siamo tornati ad averne in buona entità – commenta Fabio Carosso, vice presidente della Regione Piemonte – Parliamo dell’esito dell’ottima gestione delle ZRC, che ha avuto ricaduta non solo sul numero di animali, ma anche sulla qualità degli habitat. Fondamentale, in questo, la riduzione di diserbanti e prodotti utilizzati”. Un elogio per i cacciatori, in prima linea nella gestione: “La buona volontà e la passione, portate avanti per molti anni, sono visibili anche negli esiti.”

In alcune di queste catture Carosso era presente: “Posso dire che sono state belle giornate. Mi ha colpito la presenza di molti ragazzi giovani venuti ad assistere. Fa piacere che si avvicinino al nostro mondo.” La caccia alla lepre, rimarca il vice presidente, è tradizione antica nelle nostre zone: “Rappresenta un rapporto particolare con il cane, con i componenti più anziani della famiglia e naturalmente con l’ambiente. Fa parte, insomma, della nostra cultura.”

Una giornata di raccolta delle lepri dalla Zona di Ripopolamento e Cattura come quella di domenica ad Agliano ha caratteristiche precise. Ne rievoca alcuni passaggi Alberto Allineri di Liberacaccia: “C’è stata partecipazione e passaparola. Siamo felici che la gente sia venuta ad assistere, arrivando anche da lontano. In generale, un vero spettacolo.” Il referente coglie l’occasione per ringraziare il dottor Fausto Solito dell’ASL AT, la Provincia di Asti, le guardie venatorie e gli ATC. La gestione delle ZRC viene fatta con il tempo e prevede alcune complessità, come il contrasto delle specie problematiche: “Degli esemplari di lepre raccolti, sarà riassegnata almeno una coppia a ciascuno dei paesi di riferimento. In parte gli animali saranno utili, inoltre, al procedimento noto come ‘risanguare’, che vede il consolidamento della specie.”

È infine l’allevatore Silvano Giacchino, di Coazzolo, a offrire il suo punto di vista sugli animali catturati: “In generale, affinché le lepri possano sopravvivere allo stato naturale, è indispensabile che siano di alta qualità. Quelle nelle ZRC lo sono, in un certo senso ‘a chilometri zero’, di certo adatte a ripopolare il territorio in cui sono nate.” L’allevatore precisa come anche animali preparati per l’immissione potrebbero dare buoni risultati. In quanto imprenditore locale, Giacchino si complimenta con il coordinamento a cura degli ATC: “Negli ultimi anni si è data un’impronta di un certo tipo, che ha condotto a ottimi risultati. Il presidente Murgia si è speso per aziende locali come la nostra e ha reso possibile la ripresa delle catture.”

Ringraziamenti conclusivi riguardo ai quali il presidente degli ATC rilancia: “Siamo grati per il lavoro fatto dall’Ufficio Caccia della Provincia di Asti, dal presidente Paolo Lanfranco e dal consigliere delegato Davide Massaglia, a partire dalla riassegnazione delle ZRC alle associazioni venatorie del territorio, con concessione delle catture. Merito importante va infine ai cacciatori che hanno messo in pratica, in modo fattivo, le catture medesime”.