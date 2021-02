Coldiretti Piemonte: agricoltura lavoro anti Covid con solo 0,3% contagi nelle campagne

Appena lo 0,3% dei contagi colpisce le campagne. E’ quanto afferma Coldiretti sulla base delle denunce complessive di infortunio da Covid 19 alla data dello scorso 31 gennaio registrate dall’Inail che evidenzia come la percentuale più bassa di contagi tra le diverse attività si sia verificata proprio in agricoltura.

“Il lavoro in campagna risulta essere più sicuro perché garantisce il rispetto delle distanze ma anche perché – commentano Roberto Moncalvo Presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale – sono state adottate le adeguate misure di protezione dei lavoratori. Su questa scia, ribadiamo che anche nei circa 300 agriturismi in Piemonte, spesso situati in zone isolate della campagna, in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto, si riescono a mantenere le idonee misure di sicurezza per difendersi dal contagio, evitando gli affollamenti in città e sostenendo il turismo rurale”.