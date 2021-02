Cgil-Fp, Cisl-Fp e Uil-Fpl di Asti: “Dimostrato grande attaccamento alla sanità pubblica, chiediamo però chiarezza sugli obiettivi”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa unitario di Cgil-Fp Cisl-Fp Uil-Fpl Territoriali di Asti

Registriamo con disappunto che vengono pubblicate notizie relative alla trattativa che si è svolta tra la direzione Asl e le organizzazioni sindacali/rsu dove registriamo informazioni incomplete e imprecise fornite da altre organizzazioni sindacali.

Precisiamo che alla riunione (ristretta) hanno partecipato anche le organizzazioni sindacali Cgil-Fp Cisl-Fp Uil-Fpl, presenti le rsu e i rispettivi segretari generali provinciali.

L’informativa con la quale la direzione Asl comunicava il prolungamento dei contratti a tempo determinato in corso e la volontà di potenziare la medicina territoriale è frutto delle nostre insistenze ed è stato valutato da noi positivamente.

Ma siccome la sanità astigiana per potenziare i servizi resi alla cittadinanza ha bisogno di implementare gli organici di tante diverse figure professionali in primis sanitarie, Cgil Cisl e Uil hanno chiesto ed ottenuto un confronto sulla intera pianta organica delle diverse tipologie professionali medico /tecnico/ sanitario/amministrativo confronto che avverrà al più presto.

Ad esempio vogliamo sapere l’andamento del turn-over per comprendere con esattezza se le assunzioni dell’anno in corso serviranno a coprire i pensionamenti le sopraggiunte inidoneità o le dimissioni.

Tutte questioni per le quali Cgil-Fp Cisl-Fp Uil-Fpl insistono da tempo con lettere e richieste fino ad oggi anzi ieri rimaste inevase.

Abbiamo raggiunto e siglato due accordi che andranno finalmente a regolare i meccanismi delle reperibilità di urgenza che in questo particolare momento sono imprescindibili.

Abbiamo anche dimostrato grande responsabilità per dotare il sistema Asl anche in caso di sciopero di rispondere a tutte le urgenze e i servizi indispensabili.

Insomma Cgil-Fp/Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno come sempre dimostrato grande attaccamento alla sanità pubblica chiedendo però chiarezza sugli obiettivi da conseguire in un quadro concertativo e ben sapendo l’importanza e la delicatezza del momento .

Asti,22 febbraio 2021.

Cgil-Fp Cisl-Fp Uil-Fpl

Territoriali di Asti