Cerrina, il secco no della primaria al bullismo

Con una serie di attività che hanno interessato le varie discipline, gli alunni della scuola primaria di Cerrina M.to hanno espresso il loro totale rifiuto ad ogni forma di bullismo, triste fenomeno

generatore di malumore, dolore, tristezza, “cose brutte”, come rimarcato dagli alunni stessi proprio nella “Giornata contro il bullismo”.

Quindi, quale miglior risposta ad una “cosa brutta” se non prendendone le distanze? Ma in che modo? Attraverso la conoscenza del problema, partendo da un brain-storming in tutte le classi, proseguendo con la visione di semplici ed efficaci video interpretati da loro pari, situazioni che hanno facilitato la riflessione e la discussione insieme. Da qui sono nati testi individuali, fumetti, filastrocche, poesie, rappresentazioni grafico-pittoriche di grande effetto, compresi cartelli con slogan contro ogni forma di violenza alla persona.