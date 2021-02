Castelnuovo don Bosco, letture degli studenti dell’Istituto Andriano per celebrare il Giorno della Memoria

In condizioni “normali”, durante la Giornata della Memoria del 27 gennaio, data della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte delle truppe sovietiche, divenuta simbolo della fine del genocidio perpetrato a danno di milioni di ebrei deportati, le studentesse e gli studenti del corso socio-sanitario dell’Istituto Andriano di Castelnuovo Don Bosco erano invitati dal sindaco nella sala consiliare del Municipio, dove interpretavano letture per i bambini delle scuola primaria.

A causa della pandemia in corso, quest’anno non è stato possibile replicare la realizzazione di un evento che coinvolgeva tutte le scuole del paese. I nostri studenti hanno allora pensato di preparare lo stesso le letture, di filmarle, per poi racchiuderle in un DVD da consegnare ai bambini delle altre scuole di Castelnuovo.

Il testo scelto è stato L’albero di Anne di Irène Cohen-Janca, un testo per bambini illustrato in cui il protagonista è l’ippocastano che Anne Frank vedeva dalla sua finestra. E’ quindi l’albero a raccontare sia la storia privata della ragazza che la grande storia che si è abbattuta su Amsterdam e sul mondo dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale.

La lettura è stata realizzata dalle alunne della 2 AS preparate dalla profesoressa di psicologia Graziella Deideri, dal professor di lettere Giovanni Casalegno e dalla professoressa di metodologie Samantha Juliano. Oltre al testo, l’alunna Alessandra Zero ha letto un ulteriore testo da lei scelto. Le riprese sono state realizzate nel prato che circonda la scuola e, insieme al montaggio, sono opera di Elena Cipriani, sempre della classe 2 AS.