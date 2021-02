Casa di riposo di Rocchetta Tanaro: il presidio si sposta davanti al Comune, in attesa di parlare con il sindaco

In questi istanti (sono le 9 di martedì 9 febbraio) si è riunito davanti al palazzo municipale di Rocchetta Tanaro un presidio di cittadini, lavoratori e parenti degli ospiti della Casa di Riposo.

Tutti in attesa di ricevere delle risposte dal sindaco sul futuro della struttura. Il 15 febbraio, infatti, la ditta che gestisce il servizio, Sereni Orizzonti, cesserà la sua attività, mentre il nuovo bando di appalto redatto dal Comune ha come scadenza il 23 febbraio. Serve una soluzione ponte per “traghettare” ospiti e lavoratori in attesa dell’aggiuducazione della gara e dell’avvio della nuova gestione.

“Ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale – dichiarano i lavoratori rappresentati dalle organizzazioni sindacali di Cgil e Uil – Non sappiamo se perderemo il lavoro o no. La casa di riposo non riguarda solo i nonni e i parenti dei nonni o i lavoratori ma riguarda a tutti i cittadini residenti a Rocchetta. La casa di riposo è un pezzo importante del paese e credo che stia a cuore a tutti. Che ne sarà dei nostri nonni?” si chiedono ancora i parenti a cui, nonostante le continue richieste, non sono arrivate informazioni in merito.

Solamente ieri la consigliera comunale Laura Accornero sul gruppo Facebook dedicata agli Amici di Rocchetta ha così commentanto: “Posta la sacrosanta libertà di pensiero e manifestazione,voglio solo sottolineare che siamo perfettamente al corrente della situazione e sono mesi che conduciamo incontri, colloqui, tavoli di conciliazione con tutte le parti in causa per trovare la migliore soluzione possibile per tutti. Tra l’altro, vorrei ricordare che queste settimane sono particolarmente delicate al fine del buon esito della gara di appalto, esito che dovrebbe stare a cuore a tutte le parti coinvolte e che potrebbe risentire dell’attuale clima di agitazione”.